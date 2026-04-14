Удари по изборната търговия в Сапарева баня, Кочериново и дупнишкото село Блатино





При извършени процесуални действия на 2 адреса/след получена информация за приготовление за нарушаване на изборното законодателство служители на РУ Дупница са иззели от адреса в Сапарева баня 10 817 долара и лаптоп, от търговски обект в с. Блатино са иззети списък с имена и 3 стека цигари без български акцизен бандерол. Бързи полицейски производства са образувани по случаите, уведомена е прокуратурата.

След получен сигнал в РУ Рила, че 48-годишен жител на гр. Кочериново се готви да купува гласове в полза на определена политическа партия за предстоящите избори са предприети незабавни действия, в автомобила на соченото в сигнала лице са открити 38 декларации за съгласие за събиране, обработване, използване и съхранение на лични данни, в които не са посочени имена. Бързо полицейско производство е образувано послучая, уведомена е прокуратурата.