Труд на вятъра: Откриха 660 кг. канабис, събрани в 53 чувала на сметище край Бобов дол





На 11 април след получена оперативна информация за изхвърлено голямо количество канабис на импровизирано сметище на територията на община Бобов дол, служители на Районното управление са предприели незабавни действия. В землището на с. Голема Фуча – в района на гориста местност, служителите са открили 53 полиетиленови чувала, съдържащи стъбла с листа и съцветия – канабис, видът е установен с полеви наркотест. Откритото количество е 660 кг. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, работата продължава под надзора на прокуратурата.