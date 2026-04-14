На 11 април след получена оперативна информация за изхвърлено голямо количество канабис на импровизирано сметище на територията на община Бобов дол, служители на Районното управление са предприели незабавни действия. В землището на с. Голема Фуча – в района на гориста местност, служителите са открили 53 полиетиленови чувала, съдържащи стъбла с листа и съцветия – канабис, видът е установен с полеви наркотест. Откритото количество е 660 кг. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, работата продължава под надзора на прокуратурата.
Труд на вятъра: Откриха 660 кг. канабис, събрани в 53 чувала на сметище край Бобов дол
14.04.2026
