Безплатна комедийна постановка: утре вечер „Фенове“ гостува в Дупница





На 15 април 2026 г. (сряда), от 18:00 ч., на сцената на Общинския драматичен театър “Невена Коканова“ в град Дупница ще бъде представена комедийната постановка „Фенове“ от Елин Рахнев, с режисьор Иглика Трифонова. Събитието е с вход свободен.

Големите актьорски имена Христо Гърбов и Валентин Танев ще влязат в роли, а дупничани ще имат възможност да се насладят на една вдъхновяваща театрална вечер, изпълнена с много смях, емоции и силни сценични моменти.

Постановката се реализира като жест към публиката и е подарък от кандидатите за народни представители от коалиция ГЕРБ - СДС Радослава Чеканска и Богомил Костов.

Организаторите отправят покана към всички любители на театралното изкуство да споделят магията на сцената и да се потопят в атмосферата на “Фенове”!