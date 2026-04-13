Ерата на Орбан приключи. Приключи я бивш негов съратник





16-те години на власт на Виктор Орбан са приключили и системата, осъдена като „електорална автокрация“, лежи на парчета, победена от 45-годишен бивш партиен вътрешен човек, който убеди мнозинството унгарци да ѝ сложат край.

„Успяхме“, каза Петер Маджар пред тълпа от ликуващи поддръжници на площад край река Дунав, с изглед към великолепния парламент на Будапеща от другата страна.

„Заедно свалихме унгарския режим.“

Предварителните резултати от изборите, базирани на над 98% от преброените гласове, поставиха неговата партия „Тиса“ на път към изключителните 138 места, като „Фидес“ на Орбан е са отредени 55, а крайнодясната „Нашата родина“- шест.



Унгарският партиен лидер е на път да получи конституционно мнозинство, от което се нуждае, за да отмени реформите от ерата на Орбан.



В продължение на две години унгарският партиен лидер провеждаше своето разрастващо се движение из села, градски площади и градове, обединявайки унгарците, на които им беше дошло до гуша от кумството и корупцията, които станаха ендемични през годините.

„Никога преди в историята на демократична Унгария толкова много хора не са гласували - и никоя партия не е получавала толкова силен мандат“, каза той в неделя вечерта, след като рекордните 79,5% от електората се явиха да гласуват.

Управлението на Орбан беше изградено чрез четири последователни изборни победи и убедително мнозинство, но приключи за минути.

Докато проунгарските поддръжници чакаха с нетърпение на площада от страната на Буда на Дунав, лидерът на Тиса публикува необикновено съобщение във Facebook: „Виктор Орбан току-що ми се обади по телефона и ни поздрави за победата ни.“

Но мигове по-късно самият Орбан се появи на сцена в конферентен център от другата страна на Дунав, заобиколен от мрачните си колеги от партията Фидес.

„Резултатът от изборите е ясен и болезнен“, каза им той, благодарейки на приблизително 2,5 милиона унгарци, които го подкрепяха. „Дните, които ни предстоят, са за нас, за да излекуваме раните си.“

Унгарският експеримент на Виктор Орбан се изчерпва



Маджар обеща да отмени промените от ерата на Орбан в образованието и здравеопазването, да се справи с корупцията, да възстанови независимостта на съдебната система и да премахне широко омразната система на патронаж, известна като NER, която помогна за обогатяването на партийните лоялисти и разхищението на държавни ресурси.

За да направи тези промени в конституцията, той се нуждаеше от две трети мнозинство от 133 места и въпреки че окончателните резултати все още не са готови, последните резултати показват, че Тиса е на път да получи 138.

Маджар казваше на поддръжниците си да се подготвят за смяна на режима и сега, когато я получиха, партиите наистина започнаха и шампанското се лееше. Колите свиреха с клаксони из Будапеща, жени развяваха унгарски знамена през откритите покриви.

Много от тези, които подкрепиха Маджар, не са естествени поддръжници. Години наред той подкрепяше Орбан, а сега го свали.

„Той е човек, в когото не можеш да бъдеш абсолютно сигурен“, каза адвокат на име Агнеш пред Би Би Си, „но сме в момент, в който трябва да се надяваме на нещо по-добро, което той обещава - и ние наистина се надяваме обещанията му да се сбъднат.“



Друга цел в полезрението на Унгария са проорбанските държавни медии. Телевизионният канал M1 досега робски следваше партийната линия, заедно с това, а независими уебсайтове, изкупени с течение на времето от съюзници на Фидес.

Унгария от известно време се чувстваше като два различни свята, работещи в тандем. В един от тях Орбан убеди своите поддръжници и телевизионни зрители, че се насочват към победа и още четири години на власт, подкрепено от проучвания на общественото мнение, проведени от симпатизиращи на него социолози, които продължиха да прогнозират победа на Фидес чак до неделя вечерта.

В другия свят беше Маджар, привличащ големи тълпи, където и да отидеше, подкрепен от уважавани социолози, отчитащи нарастваща преднина пред съперника му.

В неделя вечер тези два свята се сблъскаха и само единият беше реален.