Седмичната прогноза: Пролетни дъждове от сряда, с максимални температури до 19 градуса





Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 16°.

Над планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Във вторник облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява, но все още вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 14° и 19°. През следващите дни до края на седмицата над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На много места, главно в западната половина от страната, а през почивните дни и в източната, ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 12° и 17°.