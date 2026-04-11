Удар в Търговище: Арестуваха мъж, скрил в пояс около кръста си 12 000 евро

DenNews.bg
11.04.2026
размер на текста:

 Нова успешна полицейска операция в Търговище
След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство. Двама са задържани.
При извършен обиск на двама мъже, посочени в сигнала, са открити близо 12 000 евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.
Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети