Арести в Разлог за купен вот: Закопчаха общински съветник и член на СИК

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове
В резултат на проведена полицейска операция срещу изборните престъпления, в село Баня е задържан общинският съветник от Разлог В. Д.
Вторият задържан е А.Г. - член на секционна избирателна комисия в село Баня. Има и трето задържано лице - И. Б.
При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели.
В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила.
Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня.
Заявявам категорично, че органите на МВР осъществяват непрекъснато наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен.
