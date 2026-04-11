Земетресение от 3,1 по Рихтер на 60 км. от Дупница е регистрирано тази нощ





По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 11 април 2026 г., в 01:22 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 3.1 в района на град Щип, Северна Македония!

Епицентърът е на 30 км от град Благоевград, на 60 км от град Дупница