Заслужено и очаквано: Кирил Милов ще се бори за златото на Европейското в Тирана





Гордостта на Дупница- Кирил Милов е включен в националния отбор с още 23-има борци и ще участва на Европейското първенство в Тирана на 20и- април.

След последните преборвания днес бяха определени и окончателните състави. В свободния стил България ще бъде представена във всичките 10 категории.



Шамил Мамедов ще направи дебют за България на голямо първенство. Миналия месец той стана безапелационно шампион на „Дан Колов“.

В тима са още Микяй Наим (70), втори в Европа през 2023-а, Михаил Георгиев (74), носител на златния пояс този сезон, а също Ахмед Магамаев (97), пети в света през 2025-а, и Ален Хубулов (125), европейски шампион до 23 г. през 2024-а.



В най-леката категория до 57 кг ще излезе Ивайло Тисов, пети на континента през миналия сезон.



Отборът ще бъде воден от треньорите Радослав Великов, Йордан Денев и Мирослав Киров.







Олимпийският шампион Семен Новиков ще излезе в категория до 87 кг, в която през 2025-а взе сребро. На тепиха се завръща и Абу-Муслим Амаев (67), втори в Европа през миналата година.



При 77-килограмовите ще стартира Стоян Кубатов, пети на световното през 2023-а, а миналия месец стана първи на „Никола Петров“ и препаса златния пояс.



В категория до 82 кг е заявен Светослав Николов, бронзов медалист от рейтинговия турнир в Албания през април и шампион на „Никола Петров“.

При най-леките ще излезе Стефан Григоров, пети в Европа през 2024-а.



В класическия стил няма има наш представител само в тежка категория до 130 кг.



Отборът ще бъде воден от треньорите Стефан Тошев, Илиян Георгиев, Юлиян Георгиев.



При жените заминават пет наши състезателки. Най-опитната сред тях е Биляна Дудова (62), световна шампионка и четирикратна №1 в Европа. След контузията на Юлияна Янева, втора в света от миналата година, в категория до 68 кг ще излезе Даниела Бръснарова.



В тежка категория до 76 кг е заявена Ванеса Георгиева, трета в Европа при девойките.



В леките категории треньроският щаб е заложил на перспективни състезателки. Олга Попова, пета на европейското за кадетки през миналата година, ще стартира при 57-килограмовите. А Виктория Бойнова, която е трета в света и в Европа при кадетките, ще спори при 59-килограмовите. По-рано този сезон тя стана пета на континента при 23-годишните.



Женският ни тим е воден от треньорите Симеон Щерев, Серафим Бързаков, Елис Манолова.



На шампионата ще има двама наши съдии - Димитър Чифудов, Недялко Кирезиев, и двамата олимпийска категория.



Жребият ще бъде теглен в неделя, на 19 април. Първенството започва със схватки в класическия стил в понеделник, от сряда е надпреварата при жените, а в петък стартират мъжете в свободния стил.



Следват съставите: