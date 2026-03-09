Израелсаката армия използва бял фосфор срещу цивилното население в Ливан





Израелските военни незаконно са използвали артилерийски боеприпаси с бял фосфор над домове на 3 март 2026 г. в южния ливански град Йохмор, съобщи днес Human Rights Watch.

Human Rights Watch провери и геолокира осем изображения, показващи разположени въздушно-разпръснати боеприпаси с бял фосфор над жилищна част на града и служители на гражданската защита, реагиращи на пожари в поне два дома и един автомобил в този район.

„Незаконното използване на бял фосфор от израелските военни над жилищни райони е изключително тревожно и ще има тежки последици за цивилното население“, каза Рамзи Кайс, изследовател за Ливан в Human Rights Watch. „Запалителният ефект на белия фосфор може да причини смърт или жестоки наранявания, водещи до страдание през целия живот.“

Белият фосфор е химическо вещество, разпръснато в артилерийски снаряди, бомби и ракети, което се запалва при излагане на кислород. То може да подпали домове, земеделски площи и други цивилни обекти. Съгласно международното хуманитарно право използването на въздушно-разпръснат бял фосфор е незаконно и безразборно в населени райони и не отговаря на законовото изискване за вземане на всички възможни предпазни мерки за избягване на щети сред цивилното население.

Human Rights Watch потвърди и геолокира изображение, публикувано в социалните медии сутринта на 3 март, показващо поне два артилерийски боеприпаса с бял фосфор, изстреляни от въздуха над жилищен квартал в град Йохмор в южен Ливан. Human Rights Watch идентифицира формата на димния облак, причинен от изстрелите от въздуха на снимката, като напълно съответстваща на „коланчето“, направено от изстрелващите и разпръскващите заряди на 155-милиметровия артилерийски снаряд серия M825, който съдържа бял фосфор.

По-рано същия ден, в 5:27 ч. сутринта, Авичай Адрее, арабският военен говорител на Израел, издаде заповед, в която се казва, че жителите на Йохмор и 50 други села и градове „трябва незабавно да евакуират [домовете си] и да се преместят далеч от селата на разстояние най-малко 1000 метра извън селото, на открита земя“. Адрее повтори изявлението в 12:12 ч. същия ден. Human Rights Watch не е потвърдила дали хора са били в района или са били ранени в резултат на употребата на бял фосфор.

Human Rights Watch вече е документирала широко разпространената употреба на бял фосфор от израелските военни между октомври 2023 г. и май 2024 г. в гранични села в южен Ливан, което е изложило цивилните на сериозен риск и е допринесло за разселването им.

Белият фосфор може да се използва за множество цели, включително за замъгляване, маркиране, сигнализиране или директно атакуване на военен персонал и материали. Опасенията относно употребата му в населени райони се усилват от техниката, показана във видеоклипове на взривяващи се във въздуха снаряди с бял фосфор, които разпръскват 116 горящи филцови клина, импрегнирани с веществото, върху площ с диаметър между 125 и 250 метра, в зависимост от височината и ъгъла на взрива, като безразборно излагат повече цивилни и цивилни структури на потенциални вреди, отколкото локализиран взрив на земята.

Human Rights Watch също така провери и геолокира снимки, публикувани във Facebook в 11:34 ч. и 13:36 ч. от екипа за гражданска защита на Ислямския здравен комитет в Йохмор, който е свързан с ливанската въоръжена групировка Хизбула. Снимките показват работници, които гасят пожари на покриви на жилищни сгради и в кола, както и дим, излизащ от балконите на къща, което екипът на Гражданска защита отдава на бял фосфор. Геолокираните обекти са били в радиус по-малък от 160 метра.

Анализът на Human Rights Watch показва, че пожарът вероятно е причинен от филцови клинове, импрегнирани с бял фосфор, предвид близостта на къщата и колата до района, където са били наблюдавани въздушни боеприпаси, което показва, че боеприпасите са били използвани незаконно срещу струпване на цивилни.

След неотдавнашната ескалация на военните действия между Израел и Хизбула на 2 март, най-малко 217 души са били убити в Ливан към 6 март, според здравното министерство, а стотици хиляди са били разселени.

Израелските военни издадоха заповеди за разселване на цялото население на Ливан южно от река Литани и всички жители на южните предградия на Бейрут, които включват стотици хиляди хора. Мащабният характер на заповедите за разселване на израелските военни поражда опасения, че основната им цел не е да защитават цивилното население, а вместо това да разпространяват терор и паника, особено в контекста на неотдавнашното мащабно разселване на цивилни в Ливан, което поражда сериозни рискове от военно престъпление насилствено разселване, заяви Human Rights Watch.

Израел трябва да забрани всякакво използване на артилерийски боеприпаси с бял фосфор, доставяни с въздушен взрив, в населени райони, защото това излага цивилните на риск от безразборни атаки. Съществуват алтернативи на белия фосфор в димни снаряди, включително някои, произведени от израелски компании, като например димния снаряд M150, който израелската армия е използвала в миналото като замъглител, средство за възпрепятстване на видимостта на своите сили. Тези алтернативи могат да имат същия ефект и драстично да намалят вредите за цивилното население.

Human Rights Watch призова ключовите съюзници на Израел, включително Съединените щати, Обединеното кралство и Германия, да спрат военната помощ и продажбите на оръжие на Израел и да наложат целенасочени санкции на длъжностни лица, за които има основателна причина да са замесени в тежки престъпления. Съдебните власти на Ливан трябва да започнат вътрешни разследвания на сериозни международни престъпления, а правителството трябва да се присъедини към Римския статут на Международния наказателен съд (МНС) и да представи декларация, с която приема юрисдикцията на съда преди датата на присъединяване, включително поне от 7 октомври 2023 г.

Широко разпространената употреба на бял фосфор от Израел в Южен Ливан подчертава необходимостта от по-силно международно право относно запалителните оръжия, заяви Human Rights Watch. Протокол III към Конвенцията за конвенционалните оръжия е единственият правно обвързващ инструмент, посветен специално на запалителните оръжия. Ливан е страна по Протокол III, докато Израел не е.

Протокол III се прилага за оръжия, които са „предназначени предимно“ за подпалване или причиняване на изгаряния, и по този начин изключва някои многоцелеви боеприпаси със запалителен ефект, по-специално тези, съдържащи бял фосфор. Освен това, тя има по-слаби разпоредби за използването в „концентрации на цивилни“ на запалителни оръжия, изстрелвани от земята – като тези, използвани в Ливан – отколкото на запалителни оръжия, пускани от въздуха, въпреки че те причиняват същите ужасяващи наранявания.

„Концентрации на цивилни“ се определят широко, за да обхванат населени места, вариращи от села до бежански лагери и градове. Human Rights Watch и много държави отдавна призовават за затваряне на тези вратички в Протокол III и за създаване на международни норми, които по-добре защитават цивилните от вредите, причинени от запалителни оръжия.

„Израел трябва незабавно да спре тази практика, а държавите, предоставящи на Израел оръжия, включително боеприпаси с бял фосфор, трябва незабавно да спрат военната помощ и продажбите на оръжие и да настояват Израел да спре да изстрелва такива боеприпаси в жилищни райони“, каза Кайс.