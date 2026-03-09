Втора балистична ракета от Иран навлезе във въздушното пространство на Турция





Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, беше неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, потвърдиха в официално съобщение от Министерство на отбраната на Турция.

Няколко фрагмента от ракетата паднаха в празни полета в Газиантеп. При инцидента няма жертви или ранени.

Турция отдава голямо значение на добросъседските отношения и регионалната стабилност. Въпреки това, ние отново подчертаваме, че всички необходими стъпки ще бъдат предприети решително и без колебание срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на нашата страна. Напомняме на всички, че вслушването в предупрежденията на Турция в това отношение е в интерес на всички.

В светлината на последните събития в нашия регион и в рамките на поетапното планиране, насочено към повишаване на сигурността на Севернокипърската турска република, от днес в Севернокипърската турска република са разположени шест изтребителя F-16 и системи за противовъздушна отбрана.

След оценки, базирани на развитието на събитията, ще продължат да се предприемат допълнителни мерки, ако се сметне за необходимо.

