Цената на петрола премина 100 долара за барел





Цената на петрола за първи път от 2022 г. насам премина 100 долара за барел, тъй като войната в Близкия изток продължава.

Покачването вероятно ще доведе до допълнително увеличение на цените на бензина - и скокът може да не спре дотук, пише нашият икономически редактор Файсал Ислам.

Канцлерът на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс ще се присъедини към извънредна среща на финансовите министри на Г-7 по-късно, за да обсъди цените на петрола.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че „краткосрочното“ увеличение на цените е „много малка цена за плащане“ за световния мир.