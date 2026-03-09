Цената на петрола премина 100 долара за барел

DenNews.bg
09.03.2026
размер на текста:

 Цената на петрола за първи път от 2022 г. насам премина 100 долара за барел, тъй като войната в Близкия изток продължава.

Покачването вероятно ще доведе до допълнително увеличение на цените на бензина - и скокът може да не спре дотук, пише нашият икономически редактор Файсал Ислам.

Канцлерът на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс ще се присъедини към извънредна среща на финансовите министри на Г-7 по-късно, за да обсъди цените на петрола.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че „краткосрочното“ увеличение на цените е „много малка цена за плащане“ за световния мир.

Най-четено

Темите от "Свят"

Етикети