Сейед Хаменей е новият аятолах на Иран





Синът на убития след прецизен израелски удар аятолах Али Хаменей- Сейед Хаменей, е новият духовен лидер на Иран.

Ето как отразиха събитието ираннските медии:

Събранието на експертите назначи и представи аятолах Сейед Моджтаба Хаменей (Бог да го пази) за нов лидер на Ислямската революция.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния

О, благородна и свободна нация на ислямски Иран! Божият мир и благословия да бъдат върху вас.

Като изказва съболезнования за мъченическата смърт на великия водач, Негово Преосвещенство аятолах Имам Хаменей (RA), други уважавани мъченици, особено на високопоставените командири и мъченици на въоръжените сили и учениците от училището „Шаджаре Тайиба“ в град Минаб, и осъжда бруталната агресия на престъпна Америка и злия ционистки режим, Събранието на експертите обявява, че веднага след публикуването на новината за мъченическата смърт и небесното възнесение на мъдрия водач на Ислямската революция, и въпреки острите военни условия и преките заплахи от страна на враговете срещу тази популярна институция, заедно с бомбардировките на офисите на Секретариата на Събранието на експертите, довели до мъченическата смърт на няколко служители и екипа по сигурността на този комплекс, това събрание не се поколеба нито за миг в процеса на избор и представяне на ръководството на ислямската система и, в съответствие със задълженията, предвидени в Конституцията и вътрешния правилник на Събранието на експертите, след това включи в дневния си ред необходимите мерки и договорености за провеждане на извънредна сесия и представяне на новия водач. Следователно, беше извършено подходящо планиране и необходима координация за събирането на уважаемите представители на това събрание, които присъстват във всички части на страната, така че въпреки разумните прогнози в член 111 от Конституцията за формиране на временен съвет, страната да не страда от вакуум в лидерството. Събранието на експертите, като почита високата позиция на Пазителите на юриспруденцията в ерата на скриването на Вали Аср [Имамът на времето Махди] (нека Аллах ускори повторното му появяване) и важността на въпроса за лидерството в системата на Ислямската република, почита 47-те години мъдро управление, основано на принципа на достойнство, независимост и авторитет на двамата имами на Революцията, и като почита паметта на тези божествени и народни лидери, обявява, че след внимателно и обстойно проучване и използвайки правомощията на член 108 от Конституцията, в съответствие с религиозния дълг и вярата в присъствието на Всемогъщия Бог, на днешното извънредно заседание, аятолах Сейед Моджтаба Хосейни Хаменей (нека Аллах го пази) е назначен и въведен като трети лидер на свещената система на Ислямска република Иран, въз основа на решителния вот на уважаваните представители на Асамблеята на експертите. В заключение, благодарейки на членовете на Временния съвет по член 111 от Конституцията, Асамблеята кани целия благороден народ на Иран, особено елита и интелектуалците от семинариите и университетите, да се закълнат във вярност на ръководството и да поддържат единство около оста на настойничество, и моли за продължаваща благодат и благосклонност на Всемогъщия Бог към тази страна и нейния велик народ от Неговото Божествено присъствие.

Мир на вас, нека Божията милост и благословия бъдат върху вас

Асамблея на експертите по въпросите на ръководството

