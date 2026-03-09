



Започна протестът на работниците в "Български пощи" в цялата страна с настояване за увеличение на възнагражденията.

Преди 2 дни КНСБ изпрати писмо до Министерството на вътрешните работи с искане за осигуряване на допълнително полицейско присъствие пред пощенските станции в страната във връзка с обявения протест на служителите на „Български пощи“, насрочен за 9 март 2026 г.

В КНСБ постъпват сигнали за възможно напрежение във връзка с очакваното струпване на граждани пред пощенските станции в цялата страна. С оглед предотвратяване на евентуални инциденти синдикатът настоява за осигуряване на допълнителни полицейски екипи, които да съдействат за опазването на обществения ред.