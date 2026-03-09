Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 9-и март



ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 машинен инженер Висше образование

1 старши счетоводител Висше образование,обект гр. Бобошево

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 83 МЕСТА

2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование

2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование

2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование

2 машинисти, многокофов багер Средно образование

2 шофьор, автобус Средно образование

1 общ работник Средно и по-ниско образование

6 машинен оператор, фармацефтични продукти обект гр. Радомир

2 лаборанти обект гр. Радомир

2 техник, химия обект гр. Радомир

4 общи работници Ср. и по-ниско об-ние,обект гр. Бобошево

1 пласьор стоки Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 оператор въвеждане на данни Средно образование

10 зареждачи Средно образование, обект гр. София

1 монтажник, аудио-визуално оборудване Основно образование

1 специалист, маркетинг и реклама Средно образование

2 общ работник Начално, основно обр-ние, обект гр. София

2 охранители Средно,основно образование

1 технически ръководител Средно образование

2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование

2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование

5 заварчици Средно,основно образование

1 технически сътрудник Средно,основно образование

1 оператор на лазер машина Средно,основно образование

1 оператор, тръбен лазер Средно,основно образование

1 оператор абкант/листове Средно,основно образование

5 машинен оператор, опаковане/увиване Ср.техническо образование, обект гр. София

10 общ работник, промишлеността Основно образование, обект гр. София

2 Електротехник, промишлено предприятие Средно (Трета група по електробезопасност),Професионална квалификация (Електробезопасност)

2 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост Средно (трета група по електробезопасност)

1 общ работник Средно образование

1 шофьор, автобус Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –8 МЕСТА

1 работник, кухня Основно образование

1 работник, кухня Основно образование

2 сервитьори Средно образование

1 барман Средно образование

1 сметосъбирач Начално образование

2 машинен оператор, пералня/перачница Начално образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -48 МЕСТА

1 социален асистент Средно и по-ниско образование

3 консултант (промотьор), продажби Средно образование

2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование

2 работник, кухня Средно образование

2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование

2 работник, строителството Средно образование

1 готвач Средно образование /ПК-готвач/

2 сервитьори Средно образование

20 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно обр-ие-обект гр. София

10 Машинен оператор, производство на захарни изделия Средно, основно обр-ие-обект гр. София

2 домашни помощници Средно образование

1 общ работник Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 сервитьор Средно, основно образование

1 помощник, готвач Средно, основно образование

1 сервитьор Средно и по-ниско образование

1 отговорник, автомивка Средно и по-ниско образование

1 сервитьор Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир

2 работник,кухня Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 продавач-консултант Основно и по-ниско образование

1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Висше образование

1 гримьор Основно и по-ниско образование

2 снабдител, доставчик Основно и по-ниско образование

1 общ работник Основно и по-ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“

2 монтажник, дограма Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „Мелпомена“

1 продавач, билети Средно образование