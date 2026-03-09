Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 9-и март
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
2 машинен инженер Висше образование
1 старши счетоводител Висше образование,обект гр. Бобошево
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 83 МЕСТА
2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование
2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование
2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование
2 машинисти, многокофов багер Средно образование
2 шофьор, автобус Средно образование
1 общ работник Средно и по-ниско образование
6 машинен оператор, фармацефтични продукти обект гр. Радомир
2 лаборанти обект гр. Радомир
2 техник, химия обект гр. Радомир
4 общи работници Ср. и по-ниско об-ние,обект гр. Бобошево
1 пласьор стоки Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 оператор въвеждане на данни Средно образование
10 зареждачи Средно образование, обект гр. София
1 монтажник, аудио-визуално оборудване Основно образование
1 специалист, маркетинг и реклама Средно образование
2 общ работник Начално, основно обр-ние, обект гр. София
2 охранители Средно,основно образование
1 технически ръководител Средно образование
2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование
2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование
5 заварчици Средно,основно образование
1 технически сътрудник Средно,основно образование
1 оператор на лазер машина Средно,основно образование
1 оператор, тръбен лазер Средно,основно образование
1 оператор абкант/листове Средно,основно образование
5 машинен оператор, опаковане/увиване Ср.техническо образование, обект гр. София
10 общ работник, промишлеността Основно образование, обект гр. София
2 Електротехник, промишлено предприятие Средно (Трета група по електробезопасност),Професионална квалификация (Електробезопасност)
2 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост Средно (трета група по електробезопасност)
1 общ работник Средно образование
1 шофьор, автобус Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –8 МЕСТА
1 работник, кухня Основно образование
1 работник, кухня Основно образование
2 сервитьори Средно образование
1 барман Средно образование
1 сметосъбирач Начално образование
2 машинен оператор, пералня/перачница Начално образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -48 МЕСТА
1 социален асистент Средно и по-ниско образование
3 консултант (промотьор), продажби Средно образование
2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование
2 работник, кухня Средно образование
2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование
2 работник, строителството Средно образование
1 готвач Средно образование /ПК-готвач/
2 сервитьори Средно образование
20 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно обр-ие-обект гр. София
10 Машинен оператор, производство на захарни изделия Средно, основно обр-ие-обект гр. София
2 домашни помощници Средно образование
1 общ работник Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА
2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 сервитьор Средно, основно образование
1 помощник, готвач Средно, основно образование
1 сервитьор Средно и по-ниско образование
1 отговорник, автомивка Средно и по-ниско образование
1 сервитьор Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир
2 работник,кухня Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 продавач-консултант Основно и по-ниско образование
1 счетоводител обект гр. Сапарева баня Висше образование
1 гримьор Основно и по-ниско образование
2 снабдител, доставчик Основно и по-ниско образование
1 общ работник Основно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“
2 монтажник, дограма Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП „Мелпомена“
1 продавач, билети Средно образование