Седмичната прогноза: Само слънце и температури до 18 градуса





Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Преди обяд ке има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и по Черноморието ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът в приземния слой ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието - между 8° и 11°.