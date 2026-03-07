Минута мълчание за полицейските служители, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг





7 март - Международният ден за възпоменание на полицейските служители, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг

В Международния ден за възпоменание на полицейските служители, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг, се поклониха пред паметта им колеги – полицаи и пожарникари, поднесоха цветя на паметника им в РУ Бобов дол, споменаха шестимата служители, загубили живота си по време на работа преди 26 г. при потушаване на пожар в Централни взривни складове на Мини „Бобов дол“. Колегите им се преклониха с минута мълчание и се присъединиха към инициативата на ИНТЕРПОЛ да почетем паметта на служителите от целия свят, които са отдали живота си, защитавайки обществената безопасност.

Служителите от ОДМВР – Кюстендил, започнаха работния си ден с едноминутно мълчание, поклон и включени сини светлини на служебните автомобили пред служебните сгради.