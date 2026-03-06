Израелската разузнавателна служба "Шинбет" засилва сигурността на дипломатически и други обекти у нас, свързани с Израел





Израелската разузнавателна служба Шин Бет и Министерството на външните работи засилват сигурността за израелските мисии и туристите в чужбина на фона на „конкретни заплахи“ по време на войната с Иран, информират израелските информационни агенции днес, като за пример дават снимка от България, направена по време на съвместно учение с местните служби със следния текст: "Недатирана снимка от учение по сигурност, проведено в България, част от подготовката за заплахи срещу израелски мисии в чужбина. (Комуникации на Шин Бет)"

Шин Бет и Министерството на външните работи обявяват стъпки за засилване на глобалната сигурност на Израел на фона на продължаващата американско-израелска операция срещу Иран.

„В светлината на конкретните заплахи срещу израелски цели и израелски мисии по света, Шин Бет, в сътрудничество с Министерството на външните работи, наскоро повиши оперативната готовност на екипите за сигурност чрез специализирани дейности, провеждани в тясна координация с местните сили за сигурност около израелски цели в чужбина“, се казва в съвместно изявление.

Усилията „включват подобряване на процедурите за бързо реагиране, възможностите за евакуация при извънредни ситуации и сътрудничеството с местните органи за сигурност в израелските мисии по целия свят, с особен акцент върху Близкия изток, Европа и Африка“, продължава изявлението.

В изявлението се добавя, че са предприети както „явни, така и тайни мерки за сигурност“ за засилване на сигурността около израелските дипломатически мисии, дипломати, официални делегации и цели, свързани с авиацията, както и в райони, където израелци се събират в чужбина, включително зони за чакане около пътнически полети.