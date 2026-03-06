Гърция ще ни пази от ирански балистични ракети със система "Пейтриът" и два F-16





Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе телефонен разговор с министъра на отбраната на Република Гърция Никос Дендиас. Обсъдена беше ситуацията в Близкия изток и рисковете за региона от ескалацията на военния конфликт. Двамата министри изразиха дълбока загриженост от развитието на военните действия и подчертаха, че е необходимо незабавно да се подкрепят усилията за постигане на мир.

Обсъдено беше и обявеното от НАТО повишаване на готовността на противовъздушната отбрана на Югоизточния фланг. В този контекст министър Атанас Запрянов поиска подкрепа от гръцка страна и получи уверение, че Гърция ще окаже помощ за противоракетната защита на България със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. В зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Ето какво написаха по този повод на сайта си Министерство на отбраната на Гърция:

Гърция ще прехвърли в рамките на следващите няколко часа система за противоракетна отбрана „Пейтриът“ в северната част на страната, за да подпомогне защитата на българското въздушно пространство, заяви министърът на националната отбрана Никос Дендиас на 6 март, според изявление на уебсайта на министерството.

Дендиас направи съобщението след разговор с българския си колега Атанас Запрянов.

„След съответно искане от българска страна вчера, днес успях да го информирам, че Гърция ще предостави средства и персонал за защитата на България“, каза Дендиас.

„В рамките на следващите няколко часа батарея „Пейтриът“ ще бъде прехвърлена в подходящ район в северната част на гръцка територия за противобалистично покритие на голяма част от територията на България.

Също така, два изтребителя F-16 се препозиционират на летище в Северна Гърция с изключителната мисия да осигурят допълнително покритие на България.

Освен това, за ефективна координация, двама висши офицери от ВВС ще бъдат изпратени в Оперативния център на българските въоръжени сили в София, каза Дендиас.

„Искам да поясня, че горепосочените действия бяха предприети по искане на България, страна членка на НАТО и ЕС, и по никакъв начин не засягат възможността за противобалистична защита на гръцка територия“, каза той.

Дендиас каза, че по покана на Запрянов ще посети София следващата седмица.

Разговорът между Дендиас и Запрянов е резултат от инцидент по-рано тази седмица, при който ракета, изстреляна от Иран, беше свалена от отбранителните сили на НАТО в Турция.

В момента защитата на въздушното пространство на България се подпомага от ракетни батареи в Румъния и Турция.

Военновъздушните сили на България разполагат с остарели изтребители МиГ-29 от съветската епоха, а страната е започнала да приема доставки на произведени в САЩ F-16, въпреки че статусът на бъдещите доставки на F-16 в момента не е ясен.

В изявление на Министерството на отбраната на България от 6 март се казва, че Запрянов е провел телефонен разговор с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер на 4 март.

В разговора е обсъдена ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона.

Изразена е дълбока загриженост относно развитието на военния конфликт. Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и усилията за постигане на мир трябва да бъдат подкрепени, съобщи Министерството на отбраната.

България подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност, се казва в изявлението.

Запрянов осъди ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Турция на 4 март и заяви, че подобна атака не е провокирана от нищо и е опасна с оглед на разширяването на... конфликт.

Запрянов и Гюлер изразиха готовност да засилят сътрудничеството и координацията между военните власти за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат, съобщи Министерството на отбраната.