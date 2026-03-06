Дупнишки полицаи арестуваха дрогиран шофьор и откриха в колата му 2 топчета кокаин





Вчера дупнишки полицаи са задържали 42-годишен водач на л.а. „Форд“ за управление след употреба на наркотично вещество. Служителите извършили проверката на ул.„Ивайло“ в града. Направеният тест на водача е отчел резултат наличие на наркотично вещество. При последвалата проверка и на автомобила са открити и иззети 2 топчета, реагиращи на кокаин. Две досъдебни производства са образувани по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

2 бързи полицейски производства са образувани вчера в РУ Дупница – 36-годишен водач на л.а. „Фиат“ е управлявал с 2.85 промила алкохол, тестът му е направен с техническо средство, водачът е задържан; 32-годишен водач на л.а. „Дайхацу“ е управлявал автомобил с ред.табели, издадени за друго МПС. За случаите е уведомена прокуратурата.