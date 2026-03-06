Пастори се събраха в Овалния кабинет, за да се „молят за Доналд Тръмп“ на фона на войната в Иран





Група християнски пастори и религиозни лидери се събраха в Овалния кабинет в Белия дом, за да се помолят за президента на САЩ Доналд Тръмп, подчертавайки нарастващия акцент на администрацията върху религиозното участие в управлението.

По време на срещата евангелски пастори обградиха президента и отправиха молитви за напътствия, мъдрост и защита, докато той ръководи страната. Изображения и видеоклипове от събитието показват как няколко религиозни лидери полагат ръце върху Тръмп, докато се молят.

Събирането беше организирано с участието на Службата по вяра на Белия дом и включваше видни евангелски фигури като Робърт Джефрес, Самюъл Родригес и историка Дейвид Бартън.

Пастор Джефрес по-късно каза, че е чест да води молитва за президента, докато други религиозни лидери описаха срещата като „невероятен ден“ и значим момент да се молят за националното ръководство.

Участниците помолиха Бог да даде на президента мъдрост, да го защити от вреда и да помогне за развитието на политики, основани на това, което те определиха като ценности, основани на вярата, и справедливост.

Молитвеното събиране отразява продължаващата работа на Тръмп с евангелски християнски групи, ключова политическа база. Неговата администрация насърчава религиозни инициативи, включително създаването на Служба по вяра на Белия дом, която да координира действията си с религиозните лидери и да се застъпва за религиозната свобода.

Поддръжниците казват, че срещите подчертават значението на вярата в обществения живот и предоставят духовна подкрепа на националното ръководство. Критиците обаче твърдят, че подобни събития пораждат опасения относно разделянето на църквата от държавата и ролята на религията в правителствената политика.

Молитвеното събитие в Овалния кабинет е най-новият пример за тясната връзка между администрацията на Тръмп и консервативните християнски лидери, партньорство, което все повече оформя политическите послания и политическите дискусии във Вашингтон.