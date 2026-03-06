Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран и Бейрут





Израел предприе нови удари срещу Техеран и Бейрут, докато Иран твърди, че е изстрелял ракети срещу Тел Авив, докато конфликтът навлиза в седми ден; Вижте последните новини от нощта тук

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет казва, че американските удари срещу Иран са на път да „скочат драстично“, добавяйки, че достъпът до базата Диего Гарсия на Обединеното кралство би помогнал на Вашингтон да засили атаките.

През нощта ударите са насочени към места в Близкия изток, включително в Израел, Иран, Ливан и Бахрейн.

Президентът Доналд Тръмп казва, че не обмисля изпращането на войски в Иран, описвайки го като „загуба на време“, добавяйки, че Техеран е „загубил всичко, което може да загуби“.

Израелските военни заявиха, че ударите им през нощта са били насочени към това, което наричат ​​„инфраструктура на режима“ в Техеран. Те казват, че също така са атакували „инфраструктура на Хизбула“ в крепостите на въоръжената групировка в Бейрут.

Израелските военни подчертават това, което наричат ​​„синхронизирани действия“ и „наистина историческо сътрудничество“ с американските сили в Иран.

Началникът на щаба на израелските отбранителни сили, Еял Замир, заяви, че първоначалната „фаза на изненадващ удар“ е включвала установяване на „въздушно превъзходство“ и атакуване на позиции с балистични ракети. Той каза, че в следващата фаза ще има „допълнителни изненади“, за да се „по-нататъшно разруши режимът“.

През нощта израелски военни самолети извършиха 14-ата си вълна от удари срещу Иран от събота насам, като в Техеран и други градове се съобщава за тежки бомбардировки. В четвъртък сирени, предупреждаващи за ирански ракети, се включиха многократно в Израел, като очевидно се използва касетъчна бойна глава, въпреки че не се съобщава за пострадали.

В Ливан имаше още експлозии в южен Бейрут през нощта, след като израелските военни предупредиха хората да напуснат цели квартали, което предизвика сцени на паника.