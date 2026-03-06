



Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачността ще има над Източна България, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Пред обяд на места в низините и котловините, главно на Южна България ще има мъгли или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София 14°-15°.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време, в събота и неделя преди обяд в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка. В понеделник на много места в равнинната част от страната ще има ниска, а от северозапад ще се появи и висока облачност. В следобедните часове ниската облачност ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, през следващите дни - предимно умерен. Минималните температури най-често ще са между минус 3° и 2°, а максималните ще са най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след това ще се повишат – ще достигат и надхвърлят 15°, по-ниски – до 10° ще остават по Черноморието, където ще има ниска облачност или мъгла.