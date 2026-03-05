





Три ирански дрона са атакували пътническия терминал на летище Рази в Нахчиван, Азербайджан, близо до границата с Иран, съобщава "Юронюз".

Видеоклипове от мястото на инцидента показват дрон, отправил се към летището, щети по основния терминал на аерогарата и аварийни екипи на място.

Друго видео показва дрон, който удря летището, следва голяма експлозия и облак дим се издига на мястото след удара.

Нахчиван е в непосредствена близост до границата между Азербайджан и Иран.

По информация на "Баку пост" безпилотникът е бил от типа "Шахед".

???? Iranian drones have crashed near #Nakhcivan airport (Republic of #Azerbaijan).



It is reported that three Iranian drones fell in the area.#IranWar #Iran pic.twitter.com/TUt4QcfFGQ — South Azerbaijan Observer (@ObserverSaze) March 5, 2026

Това е първият път, в който Иран нанася удар по Азербайджан при последните си изстрелвания на фона на конфликта със Съединените щати и Израел.

Азербайджанското външно министерство осъди предполагаемата атака с дронове от Иран срещу цивилни сгради в Нахчиван.

Министерството заяви, че единият удар е поразил терминала на местното летище, ранявайки двама души, а друг дрон е паднал близо до училищна сграда в село.

Ведомството подчерта, че атаката "представлява нарушение на нормите и принципите на международното право и служи за засилване на напрежението в региона". То поиска обяснение от Техеран и призова за разследване и прилагане на мерки за предотвратяване на бъдещи инциденти.

Освен това азербайджанското МВнР призова иранския посланик, за да му връчи официална протестна нота.

По-рано днес въоръжените сили на Иран отрекоха да са изстреляли ракети към турска територия и подчертаха, че уважават суверенитета на Турция.

Изявлението им дойде, след като вчера Министерството на отбраната на Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО, разположенa в Източното Средиземноморие, e прехваналa балистична ракета, която е била засечена да се насочва към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е преминала през иракското и сирийското въздушно пространство.

Така и не стана ясно към какво точно е била насочена въпросната ракета.

НАТО осъди нападението, а министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че "няма смисъл" унищожаването на балистичната ракета да задейства клаузата на член 5 на НАТО, която посочв