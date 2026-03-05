Иран атакува кюрдски групировки в Ирак, започва вълна от атаки срещу Израел





Иранските сили започнаха операция, насочена към кюрдски групировки в техния полуавтономния регион на съседен Ирак, като същевременно започнаха и 19-ата си вълна от ракетни и дронови атаки срещу израелски и американски активи в Близкия изток на шестия ден от регионалната война, която въвлече голяма част от региона в конфликта.

Иранската Press TV съобщи рано в четвъртък, че е насочена към „антиирански сепаратистки сили“, без да уточнява местоположението на ударите.

Новите удари срещу полуавтономния кюрдски регион на Ирак идват близо седмица след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран, която е убила най-малко 1045 души в цялата страна от събота, според полуофициалната иранска информационна агенция Тасним.

Видеоклипове, публикувани в X от Press TV, показват експлозии, осветяващи нощното небе по време на операцията.

По-рано бяха съобщени множество експлозии в провинция Сулеймания в Северен Ирак. Според местните медии в провинцията са чути най-малко четири експлозии, близо до районите Арабат, Заркуиз и Сурдаш.

Местни източници съобщиха, че атаките са били насочени към централата на Асоциацията на трудещите се Кюрдистан, или Комала, иранска кюрдска въоръжена групировка в Ирак.

Атаките идват на фона на съобщения, че ирански кюрдски въоръжени групировки са се консултирали със САЩ през последните дни относно това дали и как да атакуват иранските сили за сигурност в западната част на страната и каква подкрепа биха могли да получат от Вашингтон.

Според информационна агенция Ройтерс, иранската кюрдска коалиция от групировки, базирани на ирано-иракската граница, е тренирала да извърши подобна атака с надеждата да отслаби армията на страната.

По-рано иранската информационна агенция Тасним отрече съобщенията за кюрдски бойци, преминаващи в Иран от Ирак.

Иран отвръща на удара на Израел и американското присъствие

След като атаките срещу кюрдските групировки бяха започнати, Ислямският революционен гвардейски корпус (IRGC) на Иран също обяви поредния кръг от атаки срещу Израел и американски активи в Близкия изток рано в четвъртък.

Израелската система за противовъздушна отбрана е прихванала два дрона над западния район на Галилея, съобщи израелският Канал 12. Саудитска Арабия заяви, че е прихванала най-малко три дрона, докато Катар е наредил евакуацията на домове в близост до посолството на САЩ в Доха.

Междувременно САЩ и Израел продължават да бомбардират Иран, като експлозии разтърсват Техеран, както и кюрдските градове Санандадж, Саккез и Букан.

Израелските военни в понеделник сутринта потвърдиха нова широко разпространена вълна от атаки срещу Иран, като говорител заяви, че техните военновъздушни сили са „атакували и унищожили“ платформа за балистични ракети, която се е готвила да започне атака от иранския град Кум.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) от своя страна заяви, че целта е да „елиминира“ мобилните възможности на Иран за изстрелване на ракети.

В отговор на атаките Иран е активирал противовъздушната си отбрана, съобщи полуофициалната информационна агенция Тасним.

„От полунощ видяхме началото на поредната вълна от тези удари, а преди час чухме звука на масивни взривове от източната част на столицата и дори можехме да усетим ударните вълни там, където се намираме“, каза Тохид Асади от Ал Джазира, съобщавайки от Техеран.

„Все още не е ясно какви са целите. През нощта имаше и атаки срещу кюрдските градове Санандадж, Саккез и Букан. Знаем, че общо над 1