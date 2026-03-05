Зеленски: иранските ударни дронове са същите „шахеди“, които атакуваха нашите градове и села, нашата украинска инфраструктура през годините на тази война





Проведохме среща относно ситуацията в Близкия изток и региона на Персийския залив - за предизвикателствата пред Украйна, пред нашите партньори, както и за възможностите ни да помогнем за защитата на живота, предотвратяването на разпространението на войната и стабилизирането на световния пазар. Иранският режим, който се опитва да оцелее въпреки всичко, представлява очевидни заплахи за всички държави в региона, както и за глобалната стабилност. Никоя държава до Иран не може да се чувства в безопасност. Корабоплаването през Ормузкия проток на практика е спряло. Иранският режим все още не е демонстрирал истинско намерение за честна дипломация и фундаментални промени. Украйна провежда консултации с партньори в Европа и Съединените щати, както и със съседни на Иран държави. Вчера разговарях с лидерите на ОАЕ и Катар. Днес вече имаше разговори с лидерите на Йордания и Бахрейн. Ще има още разговори с Кувейт и други държави в региона. Всички те имат сериозно предизвикателство и говорят за него открито: иранските ударни дронове са същите „шахиди“, които атакуваха нашите градове и села, нашата украинска инфраструктура през годините на тази война.

Иран вече използва над 800 ракети от различни типове и над 1400 ударни дрона за няколко дни. Именно иранските дронове и ракети са ключовата заплаха за свободното корабоплаване и това дестабилизира цените на петрола, нефтопродуктите и газа по света. Украйна може да помогне за защитата на човешки живот и стабилизирането на ситуацията. Партньорите питат за това. Инструктирах министъра на външните работи на Украйна, заедно с разузнаването, министъра на отбраната, нашето военно командване и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана, да представят варианти за подкрепа на съответните държави и да окажат помощ по начин, който не отслабва собствената ни отбрана тук, в Украйна. Нашите военни разполагат с необходимите възможности. Украински експерти ще работят на място и екипите вече се споразумяват за това. И ние сме готови да помогнем за защитата на човешки живот, да защитим цивилното население и да подкрепим реални усилия за стабилизиране на ситуацията и възстановяване, по-специално, на безопасното корабоплаване в региона. Очакваме Европейският съюз, европейските държави и Г-7 да бъдат активни както в разрушаването на терористичните способности на иранския режим, така и в защитата на човешки живот в региона и глобалната стабилност. Ще продължим да се координираме с партньорите.