На Летище "Васил Левски" кацна правителственият самолет с евакуирани българи от Абу Даби





Втори ден продължава евакуацията на български граждани от Близкия изток заради нарастващото напрежение в региона. През последните часове с три полета в България са се завърнали близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай, съобщи БНТ.

Около 3.00 часа тази нощ на летище Летище "Васил Левски" - София кацна правителственият самолет с евакуирани българи от Абу Даби. На борда му са пътували 85 души при първоначално обявени 90.

Пристигналите разказаха, че организацията по излитането е била добра, въпреки напрегнатата ситуация в региона. "Хората бяха спокойни, но се чуваха гърмежи, виждаха се взривове. За човек като мен не беше приятно", разказа Наталия Учерджиева.

Друга от евакуираните - Силвия Александрова - заяви, че в хотелите в Абу Даби обстановката е спокойна, но в небето се виждат ракети. "До нас удариха една база. Ние сме с деца. Те са малки и не разбраха какво се случва", каза тя.

По-рано на софийското летище е кацнал и полет на частен авиопревозвач от Дубай, който по принцип е бил планиран за следващия ден. Част от пътниците са успели да презаверят билетите си и да се върнат по-рано.

Междувременно други български граждани остават блокирани в Дубай и се оплакват от липса на информация от страна на туроператорите. Част от тях твърдят, че организираното им прибиране е планирано едва за 10 или 11 март, което според тях е твърде късно предвид несигурната ситуация.

"Може във всеки един момент ситуацията да се влоши. Ние трябва да се приберем по най-бързия начин, живи и здрави в България", заяви Любомира Коджабашева, която е в Дубай с дете и други български туристи.

По думите ѝ единственото подсигурено към момента е настаняването в хотел, докато всички останали ежедневни разходи се поемат от самите туристи.