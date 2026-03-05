Промяна във времето: Дъжд и захлаждане





Днес ще преобладава облачно време. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, а в края на деня дъжд ще превалява и на отделни места в югоизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, а в местата над 1600 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, с него ще започне да прониква още студен въздух.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица ще бъде предимно слънчево. По-късно в неделя над източните райони облачността ще се увеличи. В понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота слаб, през следващите дни до умерен. Минималните температури ще са около нулата, а максималните ще са най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.