







Иранските удари по американски военни бази и съоръжения на Арабския полуостров са насочени и повреждат комуникационно, радарно и разузнавателно оборудване в очевиден опит да нарушат връзката им с външния свят, установи анализ на сателитни изображения на CNN на повече от 60 бази.

От началото на бомбардировките между САЩ и Израел, Иран е нанесъл удари по американски военни бази и съоръжения в Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар и Обединените арабски емирства.

Ударите са концентрирани върху американски бази и съоръжения, най-близо до Иран, като са повредени поне девет от тях, според анализ на CNN. Четири от ударените американски бази са в Кувейт.

Видеоклиповете на ударите показват, че Иран използва предимно сравнително евтини еднопосочни атакуващи дронове.

Ето как възпроизведе коментара на CNN иранската информационна агенция FAHRA:

Тази сутрин CNN, в доклад, цитиращ сателитни снимки и видеоклипове, разгледа степента на щетите върху американската военна инфраструктура и съоръжения в Близкия изток след атаките на Иран.

Докладът посочва: След ожесточения отговор на Иран на американско-израелската атака, се публикуват сателитни снимки, показващи степента на щетите върху американските военни съоръжения в региона. За по-малко от четиридесет и осем часа най-малко девет американски военни бази в Близкия изток бяха ударени.

Друга част от доклада посочва: Иран е изстрелял безпрецедентен обем от своите ракети и дронове. Американските ракети „Пейтриът“ и други отбранителни системи за милиарди долари успяха да поразят значителна част от тях, но броят, който премина, беше достатъчен, за да подкопае възприятието за пълен имунитет на американските бази в страните от региона и сърцето на инфраструктурата за сигурност на тази страна.