Запрянов: Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните способности на НАТО





: Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните способности на НАТО. Това заяви по време на брифинг днес министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Във връзка с информация за изстреляна балистична ракета от Иран по посока на Турция, унищожена от силите на НАТО, министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе днес, 4 март, съвещание с участието на ръководния военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби „Военно разузнаване“ и „Военна полиция“ и представител на Министерството на външните работи. След заседанието министърът на отбраната Атанас Запрянов посочи, че е направена оценка на рисковете, степента за готовност на Въоръжените ни сили да се справят в коалиционен мащаб с подобни заплахи и действия и промяна на готовността на някои от нашите формирования, които имат задачи в областта на противовъздушната отбрана на страната. На базата на анализа ще бъдат направени конкретни предложения до Съвета по сигурност, които имат за цел преди всичко гарантиране на мира, спокойствието на гражданите и защитата на нашата територия.

„Ракетното нападение срещу държава-членка на НАТО не е провокирано с нищо. Подобно на нападението, което беше извършено към Република Кипър, то показва, че иранският режим не се съобразява реално с участниците във военната операция. Нападението на страна-членка на НАТО е опасна ескалация. Стратегическият командващ направи изявление преди няколко дни, с което обяви, че противоракетната отбрана на НАТО е в готовност да отрази всякаква атака към територията на Алианса и това се случи. Ракетата е унищожена от противоракетните сили на НАТО. Това беше препотвърдено и днес, че готовността на силите за противоракетна отбрана ще се поддържа на високо ниво и ще се вземат всички мерки за защита на територията на всички страни-членки на НАТО“, посочи министър Запрянов в изявлението си пред медиите.

„Тази провокация, инцидент, показва, че Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия“, посочи министърът на отбраната. Ще продължат да се изпълняват всички мероприятия, планирани по линия на НАТО за укрепване на отбранителните способности на Алианса, засиленото предно присъствие на Източния фланг и по засилената бдителност, които целят гарантиране сигурността на територията на Алианса.