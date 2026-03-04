Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия, информираха от Българската ски федерация. Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност, няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.
Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената “безопасна зона”. Наоколо е имало много деца и други туристи.
Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче
Най-добрата българска сноубордистка претърпя тежък инцидент на писта в Чехия
Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия, информираха от Българската ски федерация. Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност, няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.
Най-четено
- Запрянов: Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните способности на НАТО
- Правителството отпусна 3 млн. евро за брегова ракетна система и тактическа радиосистема за ВМС
- Двама юнаци от Дупница и Бобов дол натупаха жените си профилактично, арестуваха ги
- Иззеха автомобила на дрогиран шофор при проверка в Рила
- По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете
- Най-добрата българска сноубордистка претърпя тежък инцидент на писта в Чехия
- Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка
- Дечев уволни шефовете на ГДБОП, ГДНП, Жандармерията и СОБТ
- Испанският премиер Педро Санчес отвръща на заплахата на Тръмп да прекрати търговията, казвайки „не на войната“
Темите от "Спорт"
- По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете
- Най-добрата българска сноубордистка претърпя тежък инцидент на писта в Чехия
- Бербатов стана съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта
- Четвъртокласничка от Дупница стана държавен шампион по таекуондо
- ФК Марек изпрати официален сигнал срещу съдийството във вчерашния мач от Втора лига срещу ФК Севлиево
- Дъжд, кал, 2 червени картона и автогол: Така Марек падна от Севлиево с 0:1
- Марек завърши наравно срещу Спортист Своге
- Младият футболист на Марек Даниел Кирилов, получи повиквателна за националния отбор
- Марек и Спортист Своге ще играят в Бобошево