Испанският премиер Педро Санчес отвръща на заплахата на Тръмп да прекрати търговията, казвайки „не на войната“







Испанският премиер Педро Санчес отправи категоричен отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да прекрати търговията с Испания, като отново заяви противопоставянето си на войната и това, което той нарече „разпад на международното право“.

В 10-минутно телевизионно обръщение Санчес разсъждава върху войните в Украйна и Газа, както и върху войната в Ирак преди повече от 20 години и каза, че позицията на испанското правителство може да се обобщи като „не на войната“.

Тръмп заплаши да наложи пълно търговско ембарго на Испания в отговор на отказа на Мадрид да позволи на САЩ да използват съвместно управляваните бази в Морон и Ротафор за удари срещу Иран.

„Испания се държа ужасно“, каза Тръмп по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц във вторник.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, добави той.

Мерц заяви по-късно, че е казал много ясно на Тръмп, че не може да сключи отделно търговско споразумение с Германия или с цяла Европа, но не и с Испания.

В отговор на икономическата заплаха от страна на САЩ, Елисейският дворец заяви, че френският президент Еманюел Макрон е изразил своята „солидарност“ с Испания по време на телефонен разговор със Санчес в сряда. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста също заяви, че е говорил с испанския лидер, „за да изрази пълната солидарност на ЕС“.

Във вторник Тръмп обвини Испания, че е „ужасен партньор“ в НАТО, защото не е увеличила бюджета си за отбрана в съответствие с целта от 5% от икономическия продукт (БВП).

По-рано тази година Санчес предизвика гнева на Тръмп, като се изказа срещу военното нахлуване на САЩ във Венецуела.

В телевизионното си обръщение от резиденцията на премиера в Мадрид в Ла Монклоа в сряда, Санчес заяви, че правителството проучва икономически мерки за противодействие на въздействието на конфликта върху испанците, въпреки че избягваше директно да говори за търговската заплаха на Тръмп.

„Въпросът не е дали сме на страната на аятоласите - никой не е. Въпросът е дали сме за мира и международната законност.“

„Не можеш да отговориш на една незаконност с друга, защото така започват големите катастрофи на човечеството.“

Испанският социалистически премиер обясни, че позицията на правителството е сравнима с позицията му по отношение на Украйна и Газа. Санчес е остър критик на военния отговор на Израел на атаките на Хамас през 2023 г.

Испания е сред най-откровените правителства в Европа по отношение на Газа, описвайки действията на Израел там като „геноцид“ и признавайки палестинска държава преди много други членове на ЕС.

Тази позиция е в съответствие с неговите коалиционни партньори отляво и, като цяло, с испанските нагласи към Близкия изток.

Оглеждайки се назад към инвазията в Ирак през 2003 г., която според него не е постигнала целите си и е влошила живота на обикновените хора, той предупреди, че атаките срещу Иран могат да имат подобно икономическо въздействие върху милиони.

Неговото споменаване на инвазията в Ирак ще се свърже с много испански избиратели. Подкрепата за Испания по това време от консервативното правителство на Народната партия (НП) беше изключително непопулярна и предизвика масови антивоенни протести.

Мнозина смятат, че това е поставило основите и за изненадващата победа на Социалистическата партия на изборите през март 2004 г., дни след като Мадрид беше ударен от смъртоносни джихадистки бомбени атентати.

Санчес напомни на испанците за „Азорското трио“ - тогавашния президент на САЩ Джордж У. Буш, британския президент Тони Блеър и испанския консервативен лидер Хосе Мария Аснар, които се бяха срещнали в испанска база в региона дни преди инвазията в Ирак.

Той каза, че те са дали на европейците „дар“ на „един по-несигурен свят и по-лош живот“.

Позицията на испанския лидер контрастира силно с тази на Мерц, който заяви пред германската телевизия във вторник, че промяната на режима в Иран ще направи света „малко по-добър“, въпреки че каза също, че това „не е без риск и ние също ще трябва да понесем последствията“.

За разлика от съюзниците на Испания в НАТО - Великобритания, Франция и Гърция - тя все още не се е ангажирала с никакво военно участие в отговор на войната.

Испанският премиер заяви, че иска да изрази солидарността на испанския народ със страни, които са били „незаконно атакувани от иранския режим“.

Тръмп заплашва да спре търговията с Испания заради достъпа до военни бази

Освен ожесточените критики, на които Санчес е изправен от САЩ, коалиционното му правителство е изправено пред месеци на огромен политически натиск, което поражда постоянни спекулации, че неговият колапс може да е неизбежен.

То се бори да запази парламентарното си мнозинство, което включва редица леви и регионални национални...