





Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет казва, че американска подводница е потопила ирански военен кораб в Индийския океан с торпедо

Хегсет не е посочил името на кораба, но по-рано военноморските сили на Шри Ланка съобщиха, че около 140 души са в неизвестност, след като ирански кораб „Ирис Дена“ е потънал край бреговете на Гале.

Междувременно Израел твърди, че е ударил „щабквартира на службите за сигурност“ в Техеран, докато американско-израелските въздушни удари продължават в Иран.

Нови атаки, очевидно от Иран, са съобщени в Саудитска Арабия и Кувейт, докато Турция твърди, че „натовските отбранителни сили“ са свалили иранска ракета.

Междувременно Обединеното кралство потвърждава подробности за репатриращ полет от Оман - той ще излети от Мускат в 23:00 местно време тази вечер