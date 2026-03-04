Спасете 4-годишната Марина – нека детството ѝ не свършва тук





Четиригодишната Марина е диагностицирана с изключително рядък и агресивен тумор на гръдната стена. Тя се нуждае от спешно животоспасяващо лечение в специализирана клиника в Турция, в размер на 200 000 евро.

Тежката диагноза

Марина страда от високостепенен шпиндел-клетъчен сарком – агресивна форма на рак, която засяга меките тъкани в областта на гръдния кош. Заболяването е свързано със синдрома на Li-Fraumeni – рядко генетично състояние, което значително увеличава риска от развитие на злокачествени тумори още в ранна детска възраст.

До момента детето е преминало през сложни операции и курсове химиотерапия. Въпреки усилията на лекарските екипи възможностите за лечение в България са изчерпани.

Надежда за лечение



Специализирана клиника в Турция предлага комбинирана терапия, която дава реална надежда за овладяване на заболяването. Семейството на Марина е покривало всички разходи по лечението досега със собствени средства, но необходимата сума от 200 000 евро за продължаване на терапията в чужбина е непосилна за тях. До момента благодарение на дарители е събрана сумата от 176 303 евро

Марина е едва на 4 години – крехка възраст, в която светът трябва да бъде игра и смях, а не болнични стаи и битка за оцеляване.Едно дарение не е просто сума – то е надежда, време и шанс за детство.

Подайте ръка на Марина!

Дарения могат да бъдат направени от следния линк:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-spasim-marina

Източник : https://europortal.eu/spasete-4-godishnata-marina/