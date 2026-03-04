Изстреляна към Турция балистична ракета от Иран е била прихваната от ПВО на НАТО







Ракета, изстреляна от Иран, преминала през иракското и сирийското въздушно пространство и насочена към нашето въздушно пространство от региона Хатай, беше унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Част от ракета-прехващач падна в открита зона в Хатай Дортьол и няма жертви или ранени, съобщиха от Министерство на отбраната на Турция.

Нашите институции следиха процеса в реално време и напълно координирано. Нашата воля и капацитет да гарантираме сигурността на нашата страна и нашата любима нация са на най-високо ниво. Всички необходими стъпки за защита на нашите земи и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Необходимите отговори ще бъдат дадени в рамките на международното право срещу всякакви враждебни нагласи, които могат да се срещнат. Консултациите и сътрудничеството с НАТО и нашите съюзници ще продължат в този процес.

Подновяваме предупреждението си към всички страни да се въздържат от стъпки, които ще увеличат напрежението в региона и ще доведат до разпространение на конфликтите в по-широк район. От изключителна важност е всички страни да действат с чувство за отговорност.

В този процес ние специално молим нашите медийни организации и потребителите на социални медии да действат с по-голяма чувствителност; да не дават доверие на новини и публикации, които изискват потвърждение, биха могли да предизвикат паника сред обществеността и могат да съдържат дезинформация. Изключително важно е да бъдем предпазливи по отношение на информация и публикации, различни от тези, направени от нашите официални власти.

Както нашият президент, г-н Реджеп Тайип Ердоган, е подчертавал при всеки повод, Турция провежда интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че мирът, стабилността и диалогът преобладават в региона. Под ръководството на нашия президент, нашата страна играе активна роля в предотвратяването на ескалацията на напрежението, защитата на цивилното население и мирното решаване на проблемите въз основа на международното право.

Единството, солидарността и сътрудничеството, които ще демонстрираме като нация пред лицето на подобни развития, са нашата най-голяма сила. Нашата държава, с всички нейни институции, е на длъжност.

Турция ще продължи да изпълнява отговорността си по конструктивен начин за намаляване на напрежението и мирно разрешаване на проблемите в региона.

