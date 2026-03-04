Министър Запрянов след удар от Иран срещу Турция: Променяме оценката, че няма непосредствена заплаха за България





Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Изстреляните балистични ракети за първи път от Иран към Турция- натовска държава както и провокациите към Кипър променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме че няма неподсредствена заплаха за територита на стратана. Днес от 13ч. спешно в Министерство на отбраната ще се извършил анализ на рисковете и заплахите от конфликта, който излиза извън рамките на конфликта между 3 държави и арабските страни и след атаките срещу натовска и европейска държава. Предложил съм спешно да се проведе съвет по сигурността и да се сезират съответните държавни органи. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов на кратък брифинг, по време на който отказа да отговаря на въпроси на журналисти: