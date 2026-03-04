Израелски удари поразиха хотел в Бейрут, убивайки 11 души





Израелски удари поразиха хотел в ливанската столица и жилищен комплекс в източната част на Ливан, убивайки най-малко 11 души, докато военните издадоха още заповеди за принудително разселване на Бейрут и градове в цялата страна под силен огън.

Израелските сили бомбардираха хотел „Комфорт“ на границата между Хазмие и Баабда, които са част от района на Бейрут, съобщиха ливанските държавни медии в сряда.



Кадри, проверени от Ал Джазира, показват сграда с избити прозорци и стени, както и разпръснати отломки навсякъде.

Хайди Пет от Ал Джазира, която съобщава от Бейрут, заяви, че нападението е станало без предупреждение, което показва, че това може да е опит за покушение.

„Израелските военни все още не са казали точно кого или какво са се опитвали да атакуват“, каза Пет.

В сряда е имало още атаки срещу южните предградия на Бейрут. Израел твърди, че е насочил атаките срещу Хизбула в гъсто населената цивилна зона.

Израелските военни заявиха, че извършват още атаки срещу това, което нарекоха „инфраструктурата на Хизбула в Бейрут“.

Повече от 50 души са убити в Ливан при израелски атаки, откакто този фронт на войната се разпали.

Служители на ливанската армия съобщиха на Ал Джазира, че най-малко четирима души са ранени, включително един в критично състояние.

Междувременно говорителят на израелската армия, говорещ на арабски език, издаде нови заповеди за принудително разселване на жителите на квартал Харет Хрейк в южните предградия на Бейрут.

Говорителят публикува карта на ливанската столица със сгради, маркирани в червено, и предупреди хората да напуснат мястото, твърдейки, че е „свързано с Хизбула“.

Израелската армия също издаде „спешно предупреждение“, призовавайки хората да напуснат 16 града в южен Ливан. По-късно организацията призова жителите на още 13 града в южната част на Ливан да се евакуират.

Това е в допълнение към заповедите за принудително разселване, издадени във вторник за повече от 50 града в Южен Ливан, които биха позволили на Израел да установи по-голяма буферна зона там.

В източния град Баалбек, който е близо до сирийската граница, най-малко петима души бяха убити и 15 бяха ранени при удар по жилищна сграда в квартал Ал-Матраба.

Кадри от мястото на инцидента, потвърдени от Ал Джазира, показват останките на срутена многоетажна сграда, докато спасители започват да преглеждат развалините.

Отделна израелска въздушна атака срещу Арамун и Саадият в района на планината Ливан уби най-малко шестима души и рани осем, според ливанската телевизия Ал Маядин.

Хизбула заяви в ранните часове на сряда, че е изстреляла ракети по израелските сили в град Метула в Северен Израел, след като е извършила ракетна атака срещу военноморската база в Хайфа.

Израелските военни заявиха, че са идентифицирали няколко снаряда от ливанска територия и че повечето са били прихванати, с изключение на един, който е паднал на открито място.

Армията също така заяви, че „няма да толерира никакво присъствие на представители на иранския... режим в Ливан“ и им даде 24 часа да напуснат страната или да бъдат нападнати.

Human Rights Watch заяви, че хора, които не са пряко замесени във военни действия, не могат да бъдат обект на атаки съгласно международното право.

„Предположението, че израелските сили ще атакуват ирански правителствени служители, които не напускат Ливан, е едновременно дълбоко обезпокоително и е признание за намерение за извършване на военно престъпление“, се казва в изявление на наблюдателната организация.

Зейна Ходр от Ал Джазира, която съобщава от Бейрут, заяви, че последният конфликт между Израел и Хизбула изглежда ескалира.

„Няма фронтова линия и няма посредничество или дипломатически усилия за прекратяването му“, каза тя.