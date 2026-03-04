Образуваха следствено дело за катастрофата на АМ "Струма", при която загина служителка на МВР





Следствено дело е образувано за изясняване на причините за възникналото ПТП на 2 март на АМ „Струма“. Инцидентът стана между бус „Форд“, управляван от 44-годишен мъж от Гоце Делчев, и лек автомобил „Субару“ , управляван 23-годишен мъж от Хасково. Автомобилите се движеха в посока София, когато бусът бе ударен от движещия се след него лек автомобил, Последвал удар в мантинела и бусът се преобърна в дерето. На място загина 52-годишна жена, пътуваща в буса, служителка в Паспортна служба към РУ-Гоце Делчев. Водачите на двата автомобила са тежко пострадали, настанени са в дупнишка болница с опасност за живота. В благоевградска болница е настанен 46-годишен мъж със средна телесна повреда, возещ се в буса.

Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратурата.