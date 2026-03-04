Двама потрошиха Ауди в село Самораново, закопчаха ги





Бързо полицейско производство за повреждане на чужда собственост е образувано в РУ Дупница вчера. Двама мъже – на 22 и 23 г., са повредили предна и задна врата на лек автомобил „Ауди“, който е бил паркиран пред дома на собственика в село Самораново. Двамата извършители на деянието са задържани с полицейска заповед, единият е от село Овчарци, другият – от село Самораново. За случая е уведомена прокуратурата.