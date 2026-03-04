Въздушна тревога в Кипър, гръцките изтребители се вдигнаха







В сряда сутринта беше вдигната тревога за въздушна сигурност, след като се появи информация за подозрителен обект, насочващ се към Кипър, което доведе до предпазни мерки в посолството на САЩ в Никозия и подем на гръцки изтребители.

Според информация, излъчена от CyBC, тревогата е била задействана около 9:30 ч. сутринта.

Служители на посолството на САЩ са били отведени в мазето като предпазна мярка, докато гръцки F-16 са били извикани да прехванат обекта.

Според съобщения в гръцките медии, два F-16 са излетели от базата Андреас Папандреу в Пафос и са прехванали два безпилотни дрона, преди да влязат в кипърското въздушно пространство.

Тревогата е била отменена малко преди 10:00 ч. сутринта.

Служителите на посолството се върнаха към задълженията си, а жителите на столицата съобщиха, че са видели гръцки изтребители във въздуха над Никозия.

Информация от гръцката разузнавателна служба показва, че се смята, че подозрителният обект се движи към кипърското въздушно пространство.

Говорителят на правителството Константинос Летимбиотис заяви, че е идентифицирана потенциална заплаха отвъд острова.

„Възможно е да е открит подозрителен обект във въздушното пространство близо до Ливан“, написа той в X. „От предпазни съображения компетентните органи предприеха всички необходими мерки за разследване и, ако е необходимо, справяне с инцидента. Допълнителна информация ще последва за резултата.“

Нямаше допълнителни подробности веднага и властите не съобщиха за никакво въздействие върху гражданската авиация или обществената безопасност в Кипър.