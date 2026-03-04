44-год. Любомир Заров, ранил с нож млада жена в парк "Рила" в Дупница, пожела да остане в ареста





44-тодишният Любомир Заров, който намушка с нож 26-годишната Лина Лазова в парк Рила в Дупница, остава в ареста. Той е откацал да обжалва наложената му постоянна марка задържане под стража, която му бе наложена от съдия Мирослав Начев по искана на окръжния прокурор Владимир Мицов.

Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Кюстендил със събиране на още доказателства. На този етап според представените медицински експертизи става въпрос за средна телесна повреда.

44-годишният Любомир Заров извърши нападението в ранните часове на 15-и февруари. В беседката до езерото в парк Рила, на път за работа, той се натъкнал на две млади жени и ги заплашил с нож, като им поискал парите. След като успял да отнеме от тях 230 евро, наръгал с нож в областта на корема 26-годишната Лина. . Пострадалата, която е бъдещ лекар, бе настанена в "Пирогов", където претърпя сложна 5-часова операция, тъй като разрезът се оказа дълбок и бе получен вътрешен кръвоизлив заради разкъсани черва. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, работата продължава под надзора на прокуратурата.

След упоритата и последователна работа на криминалистите от Дупница, се стигна и до ареста на извършителя.