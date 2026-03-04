Енергийният министър Трайчо Трайков остави без отговор високите сметки за ток, бил извън страната

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков остави без отговор въпросите за високите сметки за ток, на които трябваше да отговоря по време на днешния парламентарен контрол. В писмо, входирано в деловодството на Народното събрание той е уведомил, че поради отсъствието му извън страната и поради неотложни ангажименти, не може да присъства на днешното заседаноие. Въпреки това, бе решено на изслушването утре да се появи неговия заместник. Още един министър в последния момент също отклони изслушване и това бе на земеделието и храните Иван Христанов. По предложение на ИТН той трябваше да даде обяснение относно последното му изявление, че е застрашена националната сигурност на страната.
04.03.2026
