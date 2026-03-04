Чакаме първия евакуационен полет с 300 българи от Оман





Очаква се да започнат евакуационните полети на българи, блокирани в Близкия изток заради военния конфликт там. Самолетите ще приберат хора, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай.

По думите на външния министър Надежда Нейнски първият полет ще бъде от Оман, откъдето ще бъдат транспортирани около 300 души. Изготвят се подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално може да бъдат евакуирани.Решенията за това какъв тип самолет да бъде изпратен и до коя дестинация зависят от предоставените въздушни слотове и разрешения за полет. Сънародниците ни на място ще получат информация от консулските служби



По думите на премиера Гюров му обстановката остава динамична и се следи в реално време от институциите. Основният приоритет е безопасното прибиране на българските граждани, без поемане на излишни рискове. Поддържа се постоянна връзка с българските мисии и службите за сигурност, като са подадени координати и брой на сънародниците ни в засегнатите райони.

„Имаме осигурени достатъчно самолети, които са в готовност да изпълнят полети при потвърждаване на маршрутите“, посочи министър-председателят Гюров, като изрази надежда те да започнат в следващите дн