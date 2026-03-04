Поставят обезопасителни мрежи по скатовете на АМ "Струма" край Дупница





От днес, 4 март до 6 март за обрушване на скатове и поставянето на мрежа за обезопасяването им временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в отсечката между 52-и и 54-и км поетапно в двете платна, като при реализацията им ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.