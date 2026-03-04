Хороскоът за днес, 4 март





Овен



Това е ден за покоряването на нови територии. Не потискайте любопитството си и не се срамувайте да бъдете, като дете, което иска да изследва света.

Телец

Истината, която търсите е дълбоко във вас. Намерете време да се уедините и да подредите мислите и желанията си. Това ще рефлектира положително върху връзката ви.

Близнаци

Този ден ще откриете отдавна търсена истина. Ще падне голям товар от душата ви. Това е сериозен повод за празнуване.

Рак

Днес се усмихвайте повече. Ще имате неочаквана среща и е добре да я посрещнете в добро разположение на духа. Вечерта ще бъде дълга.



Лъв

Този ден е важно да разчистите полето за нови събития. Моментът е добър за смяна на посоката, както и за отказ от претенции и корекция на имидж.

Дева

Този ден не си правете големи планове. Почти никой от тях няма да се изпълни, но пък изненадите ще са по-приятни и запомнящи се!

Везни

Този ден не дърпайте дявола за опашката. Избягвайте да участвате в спорове, но и не си слагайте чужди грехове на душата.

Скорпион

Днес се вслушайте в съвет на приятел. Не е удачно да действате сами в днешната ситуация. Не предприемайте сериозни стъпки в личен план.



Стрелец

Този ден ще бъдете добър съветник, но само ако успеете да сте напълни безкористни. Ако целите ваша изгода начинанието ви няма да е успешно.

Козирог

Този ден е добър ден за избор на домашен любимец. Посетете някой приют или се решете да дадете дом на някой бездомен красавец от квартала.

Водолей

Този ден не пропилявайте времето си. Използвайте почивния ден да наваксате с всичко, което сте пропускали заради служебните ви задължения.

Риби

Този ден бъдете водещият в семейството. Нека днес се чуват вашите желания и се изпълняват вашите потребности. Напълно сте го заслужили.