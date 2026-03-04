Слънчева и топла сряда





Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в равнините и низините все още ще е мъгливо. След обяд над Западна България ще се увеличава високата и средната облачност. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 14°.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е от 4°-6° по северното крайбрежие до 7°-8° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение. През нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи и в четвъртък на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м - от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България. В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от североизток-изток. Температурите ще се понижат, минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните ще са най-ниски в събота - между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.