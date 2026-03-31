Нетаняху обяви, че 50% от военната мисия срещу Иран е изпълнена







Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви че войната „определено е отвъд половината“, но по-късно уточни, че това е по отношение на мисии, а не на време

Междувременно кувейтски петролен танкер, превозващ милиони барели, се запали, след като беше ударен, докато е бил акостирал в Дубай - властите обвиниха Иран. 24-членният екипаж на борда е в безопасност, а пожарът е под контрол.

Съобщава се за нови удари в Израел и Иран, като части от Техеран временно са останали без електрозахранване.

Иран продължава с плановете си да събира такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

Доналд Тръмп отправи нови заплахи за „унищожаване“ на иранските електроцентрали, нефтени кладенци и „евентуално“ инсталации за обезсоляване на вода, ако „скоро“ не бъде постигнато споразумение.

Тръмп казва, че има „сериозни“ преговори с Иран, но говорител на иранското външно министерство отрече и заяви, че няма преговори със САЩ за прекратяване на войната, съобщават държавните медии.