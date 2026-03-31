Вчера 29-годишен шофьор е загубил контрол над автомобила си и е причинил катастрофа на ул. "Самоковско шосе" в Дупница, като се е ударил в други 2 автомобила. Пострадал е водачът на блъснатия специализиран автомобил „Ивеко“, настанен е в дупнишка болница с комоцио. Пострадалият е 27 годишен. На водачите на трите автомобила са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът на водача, причинил произшествието, е положителен за употреба на наркотично вещество. Той е задържан. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата
27-годишен се надруса, вряза се в 2 автомобила в Дупница и прати шофьор в болница
31.03.2026
- 27-годишен се надруса, вряза се в 2 автомобила в Дупница и прати шофьор в болница
- 27-годишен се надруса, вряза се в 2 автомобила в Дупница и прати шофьор в болница
