7 търговци на гласове, приготвили пачките, са предупредени по време на полицейска операция в област Кюстендил

DenNews.bg
31.03.2026
размер на текста:

 Вчера бе проведена специализирана операция на територията на Дупница за предотвратяване на нарушения на изборното законодателство и изборните права на гражданите. Полицейските служители са съставили 7 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР на граждани, за които е добита информация, че се подготвят да предлагат имотна облага на избиратели с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или политическа сила на предстоящите избори за 52-ро НС. От началото на изборната кампания на територията на Кюстендилска област при извършени проверки полицейски служители са съставили 100 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети