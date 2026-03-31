7 търговци на гласове, приготвили пачките, са предупредени по време на полицейска операция в област Кюстендил





Вчера бе проведена специализирана операция на територията на Дупница за предотвратяване на нарушения на изборното законодателство и изборните права на гражданите. Полицейските служители са съставили 7 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР на граждани, за които е добита информация, че се подготвят да предлагат имотна облага на избиратели с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или политическа сила на предстоящите избори за 52-ро НС. От началото на изборната кампания на територията на Кюстендилска област при извършени проверки полицейски служители са съставили 100 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР.