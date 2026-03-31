Международното летище "Палм Бийч" ще се казва "Доналд Тръмп"







Губернаторът републиканец на Флорида Рон Десантис подписа закон за преименуване на международното летище Палм Бийч. То вече ще носи името на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Решението за преименуване на аерогарата идва след одобрението на Флорида през 2025 г. да дари имот в центъра на Маями за място на президентската библиотека на Тръмп.

Тръмп, родом от Ню Йорк, се премести във Флорида през 2019 г. Преди това той живееше в мезонет в Тръмп тауър, но оттогава се установи в курорта си Мар-а Лаго в Уест Палм Бийч.

Преди да може да се промени името на летището, е нужно да се подаде официално искане до Федералната авиационна администрация, която след това трябва да обработи промяната в различни бази данни за полетни карти и навигация, а табелите на аерогарата трябва да бъдат променени. Миналата седмица представителят Брайън Маст внесе законодателство за промяна на трибуквения код на летището от PBI на DJT, обозначаващ инициалите на Тръмп.

Министерството на финансите на САЩ обяви по-рано този месец, че американските банкноти ще носят подписа на Тръмп от това лято, което е първият път, когато действащ президент подписва американски пари.

Името на Тръмп бе добавено и към клас военни кораби на ВМС, визова програма за богати чужденци, управляван от правителството уебсайт за лекарства с рецепта и федерални спестовни сметки за деца.

През декември бордът на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди", който Тръмп попълни със съюзници по време на поемането на борда, добави името на Тръмп към институцията.

Името на президента бе добавено през декември и към сградата на Института за мир на САЩ във Вашингтон, месеци след като администрацията му конфискува организацията с нестопанска цел и почти я затвори.